Кузбасс стал антирекордсменом по числу новых ВИЧ-инфицированных

В прошлом году было зарегистрировано 125 человек с ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч населения.

Кемеровская область является антирекордсменом в России по числу ВИЧ-инфицированных. В регионе выявляют в три раза больше новых случаев, чем в среднем в стране. Об этом пишет Газета Кемерова со ссылкой на данные, обнародованные «Новой газетой».

Так, издание опубликовало статью, посвящённую распространению ВИЧ-инфекции в России, и часть её посвящена Кузбассу — региону, где ситуация складывается тяжелее всего.

«В прошлом году в Кузбассе было зарегистрировано 125 человек с ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч населения. В допандемийном 2019-м ― 171 новый случай. При этом по населению Кузбасс сопоставим с небольшой европейской страной: скажем, Словенией или Литвой. В Словении в 2019 году выявили 1,6 человека с ВИЧ на 100 тысяч населения. Это в сто раз меньше, чем в Кемеровской области», — сказано в публикации.

Отмечается, что в Кузбассе, также как и в Иркутской области, вирусом инфицирован уже почти каждый 50-й житель. То есть люди с иммунодефицитом наверняка есть в каждом многоквартирном доме или даже подъезде. При этом в последние пять лет ВИЧ перестал быть болезнью наркоманов. Сейчас чаще всего болезнь передаётся через незащищенный сексуальный контакт.