Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 октября

Умерли пять человек.

На утро 18 октября в Кемеровской области ещё у 216 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 33, Кемерово — 30, Междуреченск — 22, Прокопьевск — 19, Белово — 16, Осинники — 12, Юрга — 12, Анжеро-Судженск — 10, Калтан — 9, Новокузнецкий район — 8, Мыски — 6, Берёзовский — 5, Ленинск-Кузнецкий — 5, Топкинский округ — 5, Киселёвск — 4, Гурьевский округ — 4, Ижморский округ — 3, Юргинский округ — 3, Краснобродский — 2, Полысаево — 2, Яшкинский округ — 2, Беловский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Таштагольский район — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Это четыре женщины 1962, 1988, 1971 и 1961 годов рождения. Первые две женщины проживали в Новокузнецке и Кемерове, ещё две — в Белове. Также умер мужчина 1953 года рождения, который являлся жителем Киселёвска. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также были выявлены другие осложнения.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 60 143 случая коронавируса: 1 263 человека получают медицинскую помощь, 57 486 выздоровели, 1 394 скончались.