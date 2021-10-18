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В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли ужесточены ограничения из-за коронавируса в Кузбассе

18 октября 2021 в 17:39

Жители региона задаются этим вопросом в связи с увеличением числа заболевших.

В связи с ростом в Кузбассе количества новых случаев коронавируса жители региона все чаще задают вопрос, будут ли введены новые ограничения.

«Какие профилактические меры приняты правительством Кузбасса в борьбе с ковидом? Не пора ли вводить меры, как в прошлом году?» — поинтересовался подписчик в соцсетях губернатора Сергея Цивилёва.

Кузбассовцам ответил официальный представитель федерального Роспотребнадзора. По его словам, пока ограничения, аналогичные прошлогодним, не планируются.

«На сегодняшний день не планируется вводить такие кардинальные ограничения, как в первую волну, по той причине, что сейчас появилась возможность вакцинироваться. Поэтому всеми возможными путями будет увеличиваться рост темпов вакцинации. Из ограничительных мер сейчас по-прежнему действуют: масочный режим, социальная дистанция, самоизоляции для граждан 60+ и другие», — сказано в официальном ответе.

При этом взрослые поликлиники региона переходят на ежедневный режим работы. В настоящее время в больницах Кузбасса развёрнуто 3 527 коек, 2 952 из которых заняты. Если ситуация ухудшится, то на неделе начнут частично открывать законсервированные койки.


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