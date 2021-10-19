Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 октября

Умерли уже 1400 человек.

На утро 19 октября в Кемеровской области ещё у 219 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 30, Междуреченск — 28, Новокузнецк — 25, Прокопьевск — 20, Юрга — 15, Белово — 14, Мыски — 14, Киселёвск — 13, Анжеро-Судженск — 7, Гурьевский округ — 7, Таштагольский район — 6, Ленинск-Кузнецкий — 5, Осинники — 5, Беловский округ — 5, Юргинский МО — 4, Тайга — 3, Яйский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Калтан — 2, Краснобродский — 2, Полысаево — 2, Новокузнецкий район — 2, Топкинский округ — 2, Берёзовский — 1, Кемеровский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом. Это женщина 1948 года рождения из Белова, мужчина 1939 года рождения из Промышленновского муниципального округа, мужчина 1980 года рождения из Новокузнецка, женщина 1963 года рождения из Беловского муниципального округа, мужчина 1940 года рождения и женщина 1947 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 60 362 случая коронавируса: 1 283 человека получают медицинскую помощь, 57 679 выздоровели, 1 400 скончались.