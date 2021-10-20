Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 октября

Умерли четыре человека.

На утро 20 октября в Кемеровской области ещё у 223 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 34, Новокузнецк — 31, Белово — 27, Междуреченск — 26, Осинники — 19, Анжеро-Судженск — 14, Юрга — 13, Калтан — 12, Киселёвск — 8, Прокопьевск — 8, Юргинский округ — 8, Ленинск-Кузнецкий — 5, Яшкинский округ — 5, Новокузнецкий район — 4, Мыски — 2, Тайга — 2, Беловский округ — 2, Ижморский округ — 1, Промышленновский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это женщина 1976 года рождения из Яшкинского муниципального округа, женщина 1955 года рождения из Киселёвска, женщина 1950 года рождения из Белова и женщина 1954 года рождения из Прокопьевска. У всех пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Инфекция протекала на фоне других заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 60 585 случаев коронавируса: 1 307 человек получают медицинскую помощь, 57 874 выздоровели, 1 404 скончались.