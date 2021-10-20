В Кемеровской электротранспортной компании ввели процедуру банкротства

Назначен арбитражный управляющий.

Арбитражный суд Кемеровской области потребовал применить процедуру банкротства к АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК), занимающейся перевозками в трамваях и троллейбусах города.

Ранее в суд обратился местный житель. Он потребовал признать банкротом должника — АО «КЭТК». Заявление было мотивировано наличием просроченной свыше трех месяцев кредиторской задолженностью, превышающей триста тысяч рублей.

Так, кредитор ссылался на наличие задолженности в размере 496 905 рублей.

«В ходе рассмотрения дела руководитель компании подтвердил наличие задолженности перед заявителем и представил дополнительные документы. Он также пояснил, что АО «КЭТК» имеет кредиторскую задолженность в размере более 178 миллионов рублей, дебиторскую задолженность в размере около 52,8 миллиона рублей. Из-за наложения ареста на расчётный счёт должника, предприятие испытывает трудности с ведением финансово-хозяйственной деятельности, взыскание дебиторской задолженности невозможно», - следует из материалов дела.

Суд рассмотрел дело и назначил временным управляющим КЭТК Василия Иваницкого. Следующее заседание состоится 17 января 2022 года.