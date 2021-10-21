Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 октября

Умерли пять человек.

На утро 21 октября в Кемеровской области ещё у 241 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 37, Кемерово — 36, Белово — 29, Междуреченск — 29, Осинники — 19, Анжеро-Судженск — 15, Калтан — 13, Киселёвск — 11, Полысаево — 11, Мыски — 9, Тайга — 7, Ленинск-Кузнецкий — 5, Новокузнецкий район — 5, Таштагольский район — 4, Яшкинский округ — 4, Юргинский округ — 2, Берёзовский — 1, Тайга — 1, Беловский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Это мужчина 1953 года рождения из Берёзовского, мужчина 1936 года рождения из Междуреченска, мужчина 1950 года рождения из Белова, мужчина 1961 года рождения из Кемерова и мужчина 1946 года рождения из Мысков. У них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний: на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, патологии центральной нервной системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 60 826 случаев коронавируса: 1 347 человек получают медицинскую помощь, 58 070 выздоровели, 1 409 скончались.