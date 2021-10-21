В Кузбассе сняли с рейса нетрезвого водителя автобуса

Пассажиров пересадили в другой автобус.

В Кемеровской области 35-летний водитель автобуса вышел на рейс по маршруту «Тараданово — Кемерово» с признаками алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, на неадекватную манеру поведения водителя заметил один из 10 пассажиров и написал об этом своей девушке. Она позвонила в полицию.

«Сотрудники ГИБДД выехали за автобусом по трассе «Панфилово — Крапивинский». Они обратили внимание, что водитель слепил машины дальним светом и некоторое время игнорировал просьбы автоинспекторов об остановке. Позже автобус удалось остановить: водитель отказался от медосвидетельствования, хотя имел все признаки алкогольного опьянения», - рассказали в ведомстве.

В итоге пассажиров пересадили в другой автобус.

На мужчину наложили административный штраф в размере 30 000 рублей и лишили прав на управление транспортным средством на два года.