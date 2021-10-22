Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 октября

Умерли пять человек.

На утро 22 октября в Кемеровской области ещё у 252 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 44, Кемерово — 38, Белово — 29, Междуреченск — 27, Осинники — 20, Анжеро-Судженск — 16, Прокопьевск — 16, Калтан — 13, Киселёвск — 10, Мыски — 8, Берёзовский — 6, Гурьевский округ — 5, Топкинский округ — 5, Яшкинский округ — 5, Таштагольский район — 4, Ленинск-Кузнецкий — 2, Новокузнецкий район — 2, Яйский округ — 2», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Это три женщины 1947, 1980 и 1953 годов рождения. Они проживали в Мысках, Кемерове и Новокузнецком муниципальном районе соответственно. Кроме того, умерли двое мужчин 1961 и 1954 годов рождения — жители Междуреченска и Белова. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также были выявлены другие осложнения.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 61 078 случаев коронавируса: 1 395 человек получают медицинскую помощь, 58 269 выздоровели, 1414 скончались.