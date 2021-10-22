Кемеровскую маршрутку № 40т могут заменить на автобус

Власти города обсуждают оптимизацию общественного транспорта.

Появились слухи о том, что кемеровский маршрут № 40т в скором времени планируют перевести в автобусный.

Как сообщили в администрации, в городе действительно идёт поэтапная оптимизация транспортной сети, обновляется общественный транспорт и вводятся магистральные маршруты.

«Мероприятия по дальнейшей оптимизации маршрутной сети находятся в стадии обсуждения в администрации города по возможности их реализации. Вопрос о переводе маршрута № 40Т ост. «КГМИ» — д/п «Комсомольский» в муниципальный находится на обсуждении в администрации города», — сообщили в мэрии.

Отмечается также, что благодаря участию Кемерова в федеральной программе «БКД» было приобретено 40 низкопольных автобусов большого класса вместимости. Они уже обслуживают маршруты № 23 ж/д вокзал — д/п «Северный», № 27 д/п «Комсомольский» — ул. Кирова, № 51 парк Ангелов — 21-й микрорайон.