Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 октября

Умерли шесть человек.

На утро 23 октября в Кемеровской области ещё у 265 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 37, Новокузнецк – 33, Междуреченск – 22, Прокопьевск – 19, Белово – 18, Мыски – 18, Киселёвск – 15, Анжеро-Судженск – 14, Осинники – 14, Калтан – 13, Юрга – 13, Новокузнецкий МР – 8, Юргинский МО – 6, Краснобродский – 5, Гурьевский МО – 4, Таштагольский МР – 4, Яшкинский МО – 4, Берёзовский – 3, Полысаево – 3, Беловский МО – 3, Ижморский МО – 3, Прокопьевский МО – 3, Кемеровский МО – 2, Яйский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом. Это женщины 1960 года рождения из Прокопьевска и Юрги, мужчина 1949 года рождения из Киселёвска, женщина 1950 года рождения из Междуреченска, женщина 1974 года рождения из Прокопьевска, а также женщина 1959 года рождения из Мысков. У всех у них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также были выявлены другие осложнения.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 61 343 случая коронавируса: 1 456 человек получают медицинскую помощь, 58 467 выздоровели, 1420 скончались.