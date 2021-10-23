Серьёзное ДТП на кузбасской трассе: погибла женщина

Видео последствий опубликовали в соцсетях.

В субботу, 23 октября, на трассе в районе Белово произошло ДТП с участием двух легковых машин. Авария случилась около 12:20 на улице Аэродромной.

«Прибывшими на место полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Bluebird, 67-летний мужчина, совершая разворот от правой обочины, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, под управлением 28-летнего водителя», — рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП погибла 65-летняя женщина, находившаяся в автомобиле Nissan. Она скончалась до приезда скорой. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Тем временем видео последствий опубликовали в соцсетях.

Фото, видео: vk.com/inc_kuzbass