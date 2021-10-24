Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 октября

Умерли пять человек.

На утро 24 октября в Кемеровской области ещё у 267 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 36, Новокузнецк – 32, Прокопьевск – 27, Междуреченск – 25, Белово – 23, Анжеро-Судженск – 19, Киселёвск – 17, Мыски – 17, Юрга – 13, Новокузнецкий МР – 12, Калтан – 9, Осинники – 7, Яшкинский МО – 6, Гурьевский МО – 5, Берёзовский – 4, Краснобродский – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Прокопьевский МО – 3, Юргинский МО – 2, Полысаево – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Это трое мужчин 1953, 1945 и 1969 годов рождения. Двое из них проживали в Прокопьевске, один — в Киселёвске. Также скончались женщина 1940 года рождения из Междуреченска и женщина 1933 года рождения из Юрги. У всех у них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также были выявлены другие осложнения.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 61 610 случаев коронавируса: 1 516 человек получают медицинскую помощь, 58 669 выздоровели, 1425 скончались.