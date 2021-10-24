Елена Малышева прилетела в Кемерово для съёмок программы

Сюжет будет о кемеровской семье и перинатальном центре.

Врач и телеведущая, уроженка Кемерова Елена Малышева приехала в свой родной город, чтобы снять сюжет для программы «Жить здорово!». Об этом пишет Газета Кемеова.

Как сообщает издание, медик опубликовала несколько видео в сториз Instagram. Судя по кадрам, Малышева прилетела в Кемерово сегодня утром. Она сняла видео в аэропорту и показала вид на Томь.

«Вот она, моя родина. Это река Томь такая быстрая, что сбивала с ног. Такая красивая и могучая моя Сибирь», — громко подписала кадры телеврач.

Телеведущая рассказала, что героиней её программы стала кемеровчанка, потерявшая двух детей при пожаре в «Зимней вишне».

«Прошло несколько лет. И после восьми попыток ЭКО она родила двух прекрасных малышей», — цитирует СМИ Малышеву.

Известно, что в кадре также появится перинатальный центр.