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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 октября

25 октября 2021 в 11:11

Умерли шесть человек.

На утро 25 октября в Кемеровской области ещё у 274 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 35, Прокопьевск — 34, Новокузнецкий — 31, Белово — 27, Междуреченск — 24, Юрга — 22, Мыски — 20, Анжеро-Судженск — 19, Новокузнецкий район — 12, Калтан — 8, Берёзовский — 7, Осинники — 7, Яшкинский округ — 5, Киселёвск — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Беловский округ — 4, Гурьевский округ — 4, Кемеровский округ — 3, Юргинский округ — 3, Краснобродский — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом. Это мужчина 1944 года рождения из Берёзовского, женщина 1993 года рождения из Прокопьевска, мужчина 1965 года рождения из Юрги, женщина 1960 года рождения из Анжеро-Судженска, женщина 1927 года рождения из Кемерова и женщина 1953 года рождения из Междуреченска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У некоторых болезнь протекала на фоне хронической болезни почек, на фоне течения сахарного диабета.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 61 884 случая коронавируса: 1 583 человека получают медицинскую помощь, 58 870 выздоровели, 1 431 скончался.


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