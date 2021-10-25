Стало известно, как будут работать школы и детсады с 30 октября

Об этом рассказали в министерстве образования.

В министерстве образования Кузбасса прокомментировали предстоящую нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Так, детским садам, школам и учреждениям среднего профессионального образования порекомендовали внести коррективы в режим работы. В частности, рекомендовано рассмотреть возможность организовать каникулы в период с 30 октября по 7 ноября при условии сохранения и полноты освоения образовательной программы.

«В случае крайней необходимости для учеников начальной школы рекомендуется организовать работу дежурных групп со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов с учётом дополнительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении министерства.

При этом в детских садах нерабочими установлены дни с 1 по 3 ноября (с 4 по 7 ноября — официальные выходные). На этот период дошкольным учреждениям следует определить численность сотрудников, которые будут обеспечивать работу в случае необходимости, а также организовать группы для присмотра и ухода за детьми — по запросу родителей. Работа также должна быть организована с учётом всех противоэпидемических мер.

Отмечается, что в детских садах, в которых в настоящее время группы закрыты на карантин в связи с эпидемическим подъёмом заболеваемости гриппом и ОРВИ, перевод детей в другие коллективы запрещён. Привлечение сотрудников дошкольных образовательных организаций к работе в указанный период осуществляется с их личного согласия.