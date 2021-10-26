Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 октября

Умерли пять человек.

На утро 26 октября в Кемеровской области ещё у 273 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 36, Новокузнецк — 33, Прокопьевск — 31, Белово — 30, Междуреченск — 25, Юрга — 22, Мыски — 21, Анжеро-Судженск — 20, Калтан — 9, Осинники — 9, Киселёвск — 6, Беловский округ — 6, Ленинск-Кузнецкий — 5, Новокузнецкий район — 4, Кемеровский округ — 3, Берёзовский — 2, Краснобродский — 2, Гурьевский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Таштагольский район — 2, Прокопьевский округ — 1, Топкинский округ — 1, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Это женщина 1939 года рождения из Междуреченска, женщина 1958 года рождения из Прокопьевска, мужчина 1961 года рождения из Юргинского муниципального округа, женщина 1953 года рождения из Анжеро-Судженска и женщина 1964 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 62 157 случаев коронавируса: 1 647 человек получают медицинскую помощь, 59 074 выздоровели, 1 436 скончались.