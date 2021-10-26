Более полутора миллиона рублей потратят на ледовые городки в Кемерове

Власти города объявили аукцион.
В столице Кузбасса начали искать подрядчиков для возведения ледовых городков в разных районах города. Первые электронные аукционы уже появились на едином портале госзакупок.
Так, строительство городка в Сквере искусств на улице Коммунистической оценили в 802 600 рублей. Подрядчик должен изготовить две ледяных горки, скульптуры с новогодней тематикой (Дед Мороз, Снегурочка с оленем), смонтировать светодиодную подсветку новогодней ели и льда.
А на ледовый городок на бульварной части улицы Патриотов власти готовы потратить 821 000 рублей. Исполнителю предстоит изготовить композицию «ледяная горка»: смонтировать две деревянные горки, обеспечить реставрацию и установку фигур Деда Мороза и Снегурочки, а также основания под новогоднюю ель. Кроме того, на нём также монтаж ограждения ледового городка.
Оба аукциона состоятся 10 ноября. Работы должны быть выполнены до 20 декабря.
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