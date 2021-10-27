Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 октября

Умерли пять пациентов.

По данным на утро 27 октября в Кемеровской области выявили 181 новый случай заражения COVID-19.

«Кемерово — 37, Новокузнецк — 34, Белово — 28, Междуреченск — 27, Прокопьевск — 27, Мыски — 21, Анжеро-Судженск — 20, Ленинск-Кузнецкий — 11, Киселёвск — 10, Осинники — 10, Калтан — 9, Прокопьевский округ — 7, Кемеровский округ — 6, Краснобродский — 5, Юргинский округ — 5, Юрга — 4, Новокузнецкий район — 4, Таштагольский район — 4, Яшкинский округ — 3, Гурьевский округ — 2, Промышленновский округ — 2, Топкинский округ — 2, Яйский округ — 2, Берёзовский — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Умерли пять пациентов. Это четыре женщины 1955, 1953, 1941 и 1967 годов рождения. Они проживали в Мысках, Гурьевске, Белове и Краснобродском соответственно. Также умер мужчина 1938 года рождения из Новокузнецка. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 62 438 случаев коронавируса: 1 711 человек получают медицинскую помощь, 59 286 выздоровели, 1 441 скончался.