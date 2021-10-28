Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 октября

Умерли четыре человека.

На утро 28 октября в Кемеровской области ещё у 289 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 38, Новокузнецк — 37, Междуреченск — 28, Прокопьевск — 25, Белово — 24, Анжеро-Судженск — 19, Мыски — 18, Осинники — 14, Калтан — 10, Киселёвск — 9, Новокузнецкий район — 9, Юрга — 8, Кемеровский округ — 7, Ленинск-Кузнецкий — 6, Беловский округ — 6, Тайга — 5, Прокопьевский округ — 4, Таштагольский район — 4, Юргинский округ — 4, Полысаево — 3, Краснобродский — 2, Гурьевский округ — 2, Ижморский округ — 2, Яйский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это мужчина 1965 года рождения из Новокузнецка, мужчина 1939 года рождения и женщина 1964 года рождения из Кемерова, женщина 1952 года рождения из Новокузнецкого района. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 62 727 случаев коронавируса: 1 780 человек получают медицинскую помощь, 59 502 выздоровели, 1 445 скончались.