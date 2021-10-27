В Кузбассе ввели дополнительные ограничения по коронавирусу

Они коснутся старшего поколения, развлекательных учреждений и общепита.

В Кузбассе в нерабочие ноябрьские дни будут действовать дополнительные ограничения по коронавирусу. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилёв.

Так, с 30 октября по 7 ноября предприятиям и ИП необходимо определиться с численностью сотрудников, которые будут обеспечивать функционирование предприятия в данный период. Руководителям медучреждений следует обеспечить устойчивую работу больниц и поликлиник в соответствии с режимом работы, установленным минздравом Кузбасса. Учреждениям культуры допускается проводить мероприятия с привлечением не более 50% зрителей.

Внесены ограничения и в работу общепита.

«Приостановить с 23:00 до 6:00 проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг организациями общественного питания», — говорится в документе.

Кузбассовцам в возрасте 60 лет и старше следует соблюдать режим самоизоляции за исключением походов в магазин, аптеку, органы государственной власти и экстренных семейных случаев. Режим изоляции в домашних условия не распространяется на тех, кто прошёл курс вакцинации или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

А с 15 ноября в ряде учреждений культуры региона вводится посещение по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту.