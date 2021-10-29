Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 октября

Умерли четыре человека.

На утро 29 октября в Кемеровской области ещё у 296 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 42, Новокузнецк — 40, Прокопьевск — 28, Междуреченск — 25, Мыски — 20, Белово — 19, Анжеро-Судженск — 17, Осинники — 15, Юрга — 13, Яшкинский округ — 13, Киселёвск — 11, Новокузнецкий район — 8, Калтан — 6, Беловский округ — 6, Тайга — 5, Кемеровский округ — 5, Прокопьевский округ — 5, Гурьевский округ — 4, Таштагольский район — 4, Ижморский округ — 3, Яйский округ — 3, Полысаево — 2, Юргинский округ — 2», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это женщина 1967 года рождения из Междуреченска, мужчина 1959 года рождения из Кемерова и две женщины 1941 и 1947 годов рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 63 023 случая коронавируса: 1 846 человек получают медицинскую помощь, 59 728 выздоровели, 1 449 скончались.