Суд вынес приговор по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Пожарным дали реальные сроки.

Заводской районный суд Кемерова вынес приговор фигурантам первого уголовного дела о пожаре, в котором погибли 60 человек.

Генерального директора Надежду Судденок признали виновной в умышленном оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приговорили к 13,5 года лишения свободы. Еще двум руководителям ТРЦ, Юлии Богдановой и Георгию Соболеву, суд назначил 14 и 11 лет.

Охранника «Зимней вишни» Сергея Антюшина по обвинению по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство товаров и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») суд приговорил к 8 годам лишения («Обвинение предлагало наказание 9 лет и 6 месяцев»).

«Всем арестованным зачесть пребывание под стражей — один день как полтора дня колонии», — сказал судья.

Директора ООО «Системный интегратор» (Обслуживало систему пожарной безопасности в здании ТРЦ) Игоря Полозиненко и сотрудника этой компании Александра Никитина суд приговорил к 6 годам и к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Они обвинялись в нарушении требований пожарной безопасности.

По обвинению в халатности суд приговорил начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина к 5 годам лишения свободы, как и требовало гособвинение бывшего начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина — к 6 годам лишения свободы (столько же требовала Генпрокуратура). Обоим вынесен запрет на работу пожарными.

Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Генина и Андрея Бурсина суд постановил заключить под стражу в зале суда по оглашению приговора.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 несовершеннолетних. Во время пожара не была включена тревога, эвакуация не была организована, сотрудники ККК не встретили пожарных и не помогли им в организации тушения.