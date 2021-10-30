Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 октября

Умерли пять человек.

На утро 30 октября в Кемеровской области ещё у 299 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 52, Новокузнецк — 44, Междуреченск — 30, Мыски — 26, Белово — 25, Осинники — 22, Прокопьевск — 21, Анжеро-Судженск — 20, Киселёвск — 17, Юрга — 8, Калтан — 6, Кемеровский МО — 5, Юргинский МО — 5, Краснобродский — 3, Ленинск-Кузнецкий — 2, Тайга — 2, Беловский МО — 2, Яшкинский МО — 2, Полысаево — 1, Гурьевский МО — 1, Ижморский МО — 1, Крапивинский МО — 1, Прокопьевский МО — 1, Таштагольский МР — 1, Яйский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Это женщины 1952, 1962, 1961 и 1941 годов рождения. Они проживали в Анжеро-Судженске, Кемерове, Берёзовском и Новокузнецке. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний. Кроме того, скончался мужчина 1984 года рождения из Белова. У него болезнь протекала на фоне генетического заболевания.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 63 322 случая коронавируса: 1 911 человек получают медицинскую помощь, 59 957 выздоровели, 1 454 скончались.