В Новокузнецке следователи заинтересовались домом престарелых, в котором умерли несколько пациентов

Проводится проверка.

В Кузбассе проводится доследственная проверка по сообщению в СМИ о том, что в одной из квартир жилого дома в Новокузнецке располагается дом престарелых, в котором умерли несколько пожилых пациентов.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Кемеровской области, ранее поступило сообщение о том, что в Орджоникидзевском районе в квартиру привозят пожилых людей, а вывозят оттуда трупы.

«В ходе проверки установлено, что в одной из квартир действительно находится дом престарелых. В настоящее время следователь опрашивает директора организации, которая предоставила учредительную документацию. Следствию предстоит выяснить, на законных ли основаниях данное учреждение размещается в квартире многоэтажного жилого дома, установить причины смерти умерших пожилых постояльцев, дать юридическую оценку действиям персонала», — сказано в сообщении ведомства.

Будут проверены все факты, изложенные в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.