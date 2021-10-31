Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 31 октября

Умерли шесть человек.

На утро 31 октября в Кемеровской области ещё у 302 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 48, Новокузнецк – 47, Междуреченск – 33, Белово – 28, Мыски – 28, Прокопьевск – 28, Осинники – 27, Киселёвск – 12, Юрга – 9, Калтан – 8, Юргинский МО – 6, Новокузнецкий МР – 5, Яшкинский МО – 5, Таштагольский МР – 3, Тайга – 2, Беловский МО – 2, Кемеровский МО – 2, Яйский МО – 2, Анжеро-Судженск – 1, Берёзовский – 1, Краснобродский – 1, Полысаево – 1, Гурьевский МО – 1, Ижморский МО – 1, Прокопьевский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом. Это мужчина 1930 года рождения из Белова, мужчина 1953 года рождения и женщина 1938 года рождения из Кемерова, две женщины 1954 и 1952 годов рождения из Новокузнецка, а также женщина 1938 года рождения из Киселёвска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 63 624 случая коронавируса: 1 911 человек получают медицинскую помощь, 60 198 выздоровели, 1 460 скончались.