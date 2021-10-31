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В Кузбассе автобус с детьми столкнулся с легковушкой

31 октября 2021 в 18:19

Есть погибшие.

В Кемеровской области экскурсионный автобус, в котором находились дети, столкнулся с легковушкой. В результате ДТП погибли два человека.

Авария произошла в 13:00 недалеко от села Глубокое. В заказном экскурсионном автобусе ехали 39 человек, в том числе 25 детей в возрасте от семи до девяти лет. В легковом автомобиле находились три человека, двое из них погибли, один — госпитализирован.

Отмечается, что никто из детей не пострадал, водитель автобуса получил лечение амбулаторно.


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