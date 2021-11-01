Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 1 ноября в Кемеровской области ещё у 305 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 49, Новокузнецк — 47, Междуреченск — 37, Прокопьевск — 27, Белово — 26, Осинники — 26, Мыски — 23, Калтан — 13, Киселёвск — 13, Юрга — 8, Таштагольский район — 6, Яшкинский округ — 6, Гурьевский округ — 4, Анжеро-Судженск — 3, Краснобродский — 3, Тайга — 3, Новокузнецкий район — 3, Юргинский округ — 3, Прокопьевский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий — 1, Кемеровский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациентов с коронавирусом. Это женщина 1948 года рождения из Белова, женщина 1959 года рождения из Новокузнецка, мужчина 1954 года рождения из Кемерова и мужчина 1956 года рождения из Анжеро-Судженска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний: на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, хронической болезни почек.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 63 929 случаев коронавируса: 2 028 человек получают медицинскую помощь, 60 437 выздоровели, 1 464 скончались.