Жители Тайги пожаловались на обвалившийся потолок в новой школе за 840 миллионов

В августе горожане уже сообщали о текущей крыше здания.

Жители Тайги сообщили о новом происшествии в школе № 160. Напомним, на строительство новой школы было направлено 841,9 млн рублей из консолидированного бюджета.

В августе горожане уже сообщали о текущей крыше здания. По словам горожан, на этот раз в школе начал сыпаться потолок.

«Тайга, школа 160, вам отчитались, сдали как элитную, в спортзале потолок уже обвалился, а дети только два месяца в ней отучились», — написала горожанка в соцсетях губернатора Кузбасса.

Инцидент прокомментировали в администрации муниципалитета.

«На уроках физической культуры в спортивном зале школы баскетбольный мяч попал в потолок, вследствие чего сдвинулись ячейки потолка размером 50*50 см и их держатели. Занятия в спортивном зале продолжаются, угрозы здоровью детей нет», — сообщили в администрации Тайгинского городского округа.

В мэрии заверили, что недочёты будут исправлены администрацией школы в ближайшие сроки.