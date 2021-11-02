Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 2 ноября в Кемеровской области ещё у 307 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 50, Новокузнецк — 48, Прокопьевск — 29, Мыски — 25, Осинники — 24, Белово — 19, Ленинск-Кузнецкий — 18, Калтан — 14, Киселёвск — 14, Юрга — 13, Анжеро-Судженск — 8, Гурьевский округ — 6, Новокузнецкий район — 5, Таштагольский район — 5, Краснобродский — 4, Юргинский округ — 4, Полысаево — 3, Тайга — 3, Беловский округ — 3, Ижморский округ — 3, Ленинск-Кузнецкий — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Яйский округ — 2, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это мужчина 1950 года рождения из Берёзовского, женщины 1956 и 1941 годов рождения из Кемерова, женщина 1927 года рождения из Гурьевска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 64 236 случаев коронавируса: 2 084 человека получают медицинскую помощь, 60 684 выздоровели, 1 468 скончались.