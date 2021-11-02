Синоптики рассказали, какой будет эта зима в Кузбассе

Стоит ждать ранних холодов.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра прокомментировали приближающуюся зиму. По предварительным прогнозам, она будет стремительной, в меру снежной и холодной.

Та, самым морозным ожидается декабрь.

«Осадки только в декабре ожидаем меньше нормы. Это означает, что декабрь у нас будет холодным. По прогнозу среднемесячных температур он будет на 1,5-2 градуса ниже нормы», - сообщила Светлана Наумова.

Далее температура и осадки будут держаться в пределах нормы.