Синоптики рассказали, какой будет эта зима в Кузбассе

Стоит ждать ранних холодов.
Синоптики Кемеровского гидрометцентра прокомментировали приближающуюся зиму. По предварительным прогнозам, она будет стремительной, в меру снежной и холодной.
Та, самым морозным ожидается декабрь.
«Осадки только в декабре ожидаем меньше нормы. Это означает, что декабрь у нас будет холодным. По прогнозу среднемесячных температур он будет на 1,5-2 градуса ниже нормы», - сообщила Светлана Наумова.
Далее температура и осадки будут держаться в пределах нормы.
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