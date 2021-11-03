Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 ноября

Умерли пять человек.

На утро 3 ноября в Кемеровской области ещё у 309 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 51, Кемерово — 48, Междуреченск — 24, Юрга — 22, Белово — 21, Прокопьевск — 21, Осинники — 20, Мыски — 18, Киселёвск — 15, Ленинск-Кузнецкий — 8, Новокузнецкий район — 8, Кемеровский округ — 7, Калтан — 6, Юргинский округ — 6, Анжеро-Судженск — 5, Полысаево — 4, Тайга — 4, Таштагольский район — 4, Яшкинский округ — 4, Беловский округ — 3, Краснобродский — 2, Гурьевский округ — 2, Ижморский округ — 2, Мариинский округ — 2, Берёзовский — 1, Прокопьевский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Это женщина 1959 года рождения и мужчина 1952 года рождения из Кемерова, женщина 1937 года рождения из Новокузнецка, женщина 1957 года рождения из Междуреченска и мужчина 1973 года рождения из Беловского муниципального округа. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 64 545 случаев коронавируса: 2 132 человека получают медицинскую помощь, 60 940 выздоровели, 1 473 скончались.