Как пункты вакцинации в Кузбассе будут работать в праздники

Об этом рассказала замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

В длинные выходные в ряде медицинских учреждений Кемеровской области продолжат работу пункты вакцинации от коронавируса.

Как сообщила на брифинге 3 ноября замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, для них нет праздников, нет выходных дней.

«В каждой медицинской организации выбираются конкретные пункты вакцинации, которые будут работать в выходные дни. То есть может быть несколько поликлиник, в которых выбираются определённые пункты вакцинации, куда всё прикреплённое население может обращаться», — рассказала Оксана Абросова.

Замминистра добавила, что пункты вакцинации будут работать в выходные дни до 18:00.

Расписание размещено на сайте министерства здравоохранения Кузбасса.