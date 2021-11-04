Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 4 ноября в Кемеровской области ещё у 312 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 46, Кемерово – 42, Белово – 27, Междуреченск – 27, Прокопьевск – 24, Юрга – 22, Мыски – 21, Осинники – 21, Анжеро-Судженск – 18, Киселёвск – 9, Калтан – 8, Новокузнецкий МР – 7, Ленинск-Кузнецкий – 6, Беловский МО – 6, Полысаево – 5, Тайга – 5, Гурьевский МО – 5, Яйский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Юргинский МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Кемеровский МО – 2, Краснобродский – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это женщина 1952 года рождения из Белова, мужчина 1969 года рождения из Кемерова, мужчина 1957 года рождения из Междуреченска и мужчина 1959 года рождения из Анжеро-Судженска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 64 857 случаев коронавируса: 2 181 человек получают медицинскую помощь, 61 199 выздоровели, 1 477 скончались.