Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Днём народного единства

Сообщение опубликовано в соцсетях.

Сергей Цивилёв поздравил кузбассовцев с Днём народного единства.

Обращение опубликовано в соцсетях главы региона. В нем губернатор отметил, что в Кузбассе живут представители более 150 наций, народностей и этнических групп. Регион является родиной для коренных малочисленных народов — шорцев и телеутов.

«И важно, что все мы живём в мире и согласии, поддерживая друг друга и трудясь на благо Кузбасса. Благодарю всех, кто неравнодушен к судьбе малой родины, кто помогает сохранить наследие своего народа и нашу духовную общность. Желаю процветания нашему краю, здоровья, мира и благополучия — всем его жителям! С праздником!» — сказано в главы региона.