Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 ноября

Умерли пять человек.

На утро 5 ноября в Кемеровской области ещё у 321 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 50, Новокузнецк – 48, Белово – 24, Юрга – 23, Междуреченск – 22, Прокопьевск – 19, Анжеро-Суджеск – 15, Мыски – 15, Осинники – 12, Киселёвск – 11, Лениниск-Кузнецкий – 11, Берёзовский – 8, Калтан – 6, Полысаево – 6, Промышленновский МО – 5, Новокузнецкий МР – 5, Яшкинский МО – 5, Краснобродский – 4, Гурьевский МО – 4, Таштагольский МР – 4, Тайга – 3, Беловский МО – 3, Кемеровский МО – 3, Мариинский МО – 3, Юргинский МО – 3, Яйский МО – 2, Ижморский МО – 2, Крапивинский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Тисульский МО – 1, Топкинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. У 35-летней летней жительницы Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также скончались мужчина 1951 года рождения из Промышленновского муниципального округа, женщины 1962, 1951 и 1955 годов рождения из Кемерова, Новокузнецка и Междуреченска. У них у всех также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Кроме того, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 65 178 случаев коронавируса: 2 236 человек получают медицинскую помощь, 61 460 выздоровели, 1 482 скончались.