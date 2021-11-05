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Более 200 человек эвакуировали из шахты «Таштагольская» в Кузбассе

05 ноября 2021 в 20:41

На угледобывающем предприятии произошел пожар.

В пятницу, 5 ноября, на шахте «Таштагольская» произошёл пожар. Из-под земли эвакуировали более 200 горняков.

«В выработках находились более 225 человек, на аварийном участке — шесть», - сообщают СМИ.

На месте происшествия работают отделения горноспасателей. По предварительным данным, погибших нет.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку.

«По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено прокуратуре г. Таштагола. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора г. Таштагола Ольга Сотикова», — сказано в сообщении ведомства.


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