Более 200 человек эвакуировали из шахты «Таштагольская» в Кузбассе

На угледобывающем предприятии произошел пожар.
В пятницу, 5 ноября, на шахте «Таштагольская» произошёл пожар. Из-под земли эвакуировали более 200 горняков.
«В выработках находились более 225 человек, на аварийном участке — шесть», - сообщают СМИ.
На месте происшествия работают отделения горноспасателей. По предварительным данным, погибших нет.
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку.
«По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, её проведение поручено прокуратуре г. Таштагола. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора г. Таштагола Ольга Сотикова», — сказано в сообщении ведомства.
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