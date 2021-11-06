Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 6 ноября в Кемеровской области ещё у 326 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 51, Новокузнецк — 48, Белово — 25, Междуреченск — 23, Юрга — 23, Прокопьевск — 20, Мыски — 17, Анжеро-Судженск — 15, Киселёвск — 12, Осинники — 12, Ленинск-Кузнецкий — 11, Берёзовский — 8, Яшкинский МО — 6, Калтан — 6, Тайга — 4, Гурьевский МО — 4, Мариинский МО — 4, Кемеровский МО — 4, Таштагольский МР — 4, Краснобродский — 4, Полысаево — 3, Новокузнецкий МР — 3, Промышленновский МО — 3, Юргинский МО — 3, Яйский МО — 3, Беловский МО — 2, Ижморский МО — 2, Топкинский МО — 2, Крапивинский МО — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Прокопьевский МО — 1, Тисульский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это мужчины 1948 и 1957 годов рождения из Новокузнецка и Междуреченска, а также две женщины 1949 и 1962 годов рождения из Кемерова и Белова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 65 504 случаев коронавируса: 2 299 человек получают медицинскую помощь, 61 719 выздоровели, 1 486 скончались.