В Кузбассе горняка насмерть придавило металлической конструкцией

Жителю Ленинска-Кузнецкого было 36 лет.

В пятницу, 5 ноября, на шахте в Ленинске-Кузнецком погиб начальник участка. 36-летнего мужчину насмерть задавило металлической конструкцией в конвейерном штреке.

Следователи начали по данному факту доследственную проверку.

«Предварительно установлено, что в штреке производились работы по монтажу оборудования, произошло обрушение металлической конструкции, элементом которой был травмирован 36-летний начальник участка. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, горноспасатели подняли его тело на поверхность», — сообщает СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти горняка установит судебно-медицинская экспертиза.