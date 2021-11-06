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В Кузбассе горняка насмерть придавило металлической конструкцией

06 ноября 2021 в 17:23

Жителю Ленинска-Кузнецкого было 36 лет.

В пятницу, 5 ноября, на шахте в Ленинске-Кузнецком погиб начальник участка. 36-летнего мужчину  насмерть задавило металлической конструкцией в конвейерном штреке.

Следователи начали по данному факту доследственную проверку.

«Предварительно установлено, что в штреке производились работы по монтажу оборудования, произошло обрушение металлической конструкции, элементом которой был травмирован 36-летний начальник участка. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, горноспасатели подняли его тело на поверхность», — сообщает СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти горняка установит судебно-медицинская экспертиза.


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