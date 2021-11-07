Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 7 ноября в Кемеровской области ещё у 329 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 52, Новокузнецк — 49, Междуреченск — 28, Юрга — 24, Белово — 24, Прокопьевск — 23, Мыски — 16, Киселёвск — 14, Осинники — 12, Ленинск-Кузнецкий — 9, Промышленновский МО — 8, Калтан — 7, Гурьевский МО — 6, Мариинский МО — 6, Новокузнецкий МР — 6, Анжеро-Судженск — 5, Яшкинский МО — 4, Тайга — 3, Беловский МО — 3, Ижморский МО — 3, Прокопьевский МО — 3, Таштагольский МР — 3, Берёзовский — 2, Краснобродский — 2, Полысаево — 2, Крапивинский МО — 2, Ленинск-Кузнецкий МО — 2, Топкинский МО — 2, Тяжинский МО — 2, Юргинский МО — 2, Яйский МО — 2, Кемеровский МО — 1, Тисульский МО — 1, Чебулинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это двое мужчин 1959 и 1952 годов рождения из Краснобродского и Кемерова, а также женщины 1952 и 1945 годов рождения из Новокузнецка и Анжеро-Судженска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 65 833 случаев коронавируса: 2 367 человек получают медицинскую помощь, 61 967 выздоровели, 1 490 скончались.