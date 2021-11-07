Вузы Кузбасса продлили дистанционное обучение

Минимум на неделю.

В Кузбассе ряд вузов объявил о продлении дистанционного обучения.

Так, в КузГСХА студенты всех форм и уровней также продолжат обучение в дистанционном формате в период с 8 по 13 ноября. Мероприятия внеурочной работы также будут проводиться в формате онлайн.

В КузГТУ режим дистанционного обучения продлили до 14 ноября. Отмечается, что реализация образовательных программ будет осуществляться в электронной информационной образовательной среде Moodle. Посещение учебных корпусов на это время приостановили.

А в сельскохозяйственной академии с 15 ноября введут режим CoViD-free: студентов будут допускать на занятия на территории вуза при предъявлении QR-кода, подтверждающего статус вакцинации от коронавируса, статус переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста. При этом для студентов с медотводом и младше 18 лет в вузе организуют бесплатное экспресс-тестирование. Для тех, кто не прошёл вакцинацию и не имеет медотвода, скорректируют индивидуальные учебные планы, организуют учебный процесс полностью в дистанционном формате.

«Несмотря на разъяснительную работу по необходимости вакцинироваться, мы видим практически каждый второй студент до настоящего времени сомневаются и откладывают вакцинацию на более поздний срок. Преподаватели и сотрудники академии объединились в стремлении создать безковидную зону в корпусах вуза, 93 процента всех сотрудников академии поставили прививку. На следующей неделе для студентов мы вновь откроем пункты вакцинации в корпусах вуза», — сообщила врио ректора Екатерина Ижмулкина.

В КемГУ также продлили дистанционное обучение на период с 8 по 13 ноября.