Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 ноября

Умерли три человека.

На утро 8 ноября в Кемеровской области ещё у 327 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 52, Кемерово — 50, Междуреченск — 26, Белово — 23, Прокопьевск — 21, Юрга — 20, Мыски — 19, Осинники — 16, Киселёвск — 11, Калтан — 10, Тайга — 9, Новокузнецкий район — 9, Яшкинский округ — 9, Анжеро-Судженск — 6, Ленинск-Кузнецкий — 6, Промышленновский округ — 6, Беловский округ — 5, Юргинский округ — 5, Берёзовский — 4, Яйский округ — 4, Гурьевский округ — 3, Прокопьевский округ — 3, Краснобродский — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Мариинский округ — 2, Ижморский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Таштагольский район — 1, Топкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. Это мужчина 1972 года рождения из Кемерова, женщина 1964 года рождения из Белова и мужчина 1962 года рождения из Новокузнецкого муниципального района. У всех пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Кроме того, болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 66 160 случаев коронавируса: 2 427 человек получают медицинскую помощь, 62 240 выздоровели, 1 493 скончались.