Власти Кузбасса объяснили, как проверить подлинность QR-кодов в сертификатах о вакцинации от COVID-19

Одним из инструментов для проверки может стать мобильное приложение «Госуслуги. Стоп коронавирус».

На фоне ужесточения коронавирусных ограничений, в число которых вошёл и доступ по QR-кодам, может вырасти и число мошенничеств с сертификатами. В министерстве труда и занятости населения Кузбасса объяснили предпринимателям и не только, как проверить подлинность QR-кодов о вакцинации посещающих их заведения или мероприятия гостей.

Так, одним из инструментов для проверки может стать разработанное Минцифры России мобильное приложение «Госуслуги. Стоп коронавирус». Оно позволяет также проверять подлинность и отрицательных результатов ПЦП-тестов.

«Приложение позволяет владельцам кафе и ресторанов проверить подлинность QR-кодов у посетителей. Если приложение обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку. При сканировании сертификатов вакцинированного и переболевшего COVID-19 мобильное приложение «Госуслуги. СТОП Коронавирус» запрашивает информацию из реестра COVID-19 Минздрава России. Результаты ПЦР-тестов на коронавирус сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора», — сообщили в ведомстве.

Также в министерстве напомнили, что данные реестры являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о тех, кто прошёл ПЦР-тестирование.