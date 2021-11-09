Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 9 ноября в Кемеровской области ещё у 336 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 54, Кемерово — 52, Междуреченск — 29, Тайга — 22, Белово — 21, Осинники — 21, Прокопьевск — 21, Мыски — 15, Калтан — 11, Новокузнецкий район — 11, Берёзовский — 8, Киселёвск — 8, Промышленновский округ — 8, Юргинский округ — 6, Беловский округ — 5, Гурьевский МО — 5, Мариинский округ — 4, Таштагольский район — 4, Краснобродский — 3, Ижморский округ — 3, Кемеровский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Ленинск-Кузнецкий — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Тисульский округ — 2, Топкинский округ — 2, Тяжинский округ — 2, Яйский округ — 2, Анжеро-Судженск — 1, Полысаево — 1, Тайга — 1, Крапивинский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это женщина 1968 года рождения из Тяжинского муниципального округа, женщина 1953 года рождения из Яшкинского муниципального округа, женщина 1936 года рождения из Новокузнецка и женщина 1966 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 66 496 случаев коронавируса: 2 488 человек получают медицинскую помощь, 62 511 выздоровели, 1497 скончались.