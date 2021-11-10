АО "РНГ" открыло новый участок дороги на федеральной трассе «Вилюй»

Выполнены работы по строительству 10 км современной дороги.

Компания группы АО «РНГ» полнила работы по строительству 10 км современной дороги на участке автомобильной дороги А-331 «Вилюй». Очередной сегмент трассы станет частью маршрута между Ленском и Мирным.

Несмотря на пандемию коронавируса проект завершен в срок. Работу приняли представители управления автодороги «Вилюй» и Мирнинского управления автомобильных дорог.

«С учетом сложных климатических условий в Якутии сезон строительства дорог ограничен. Основная деятельность ведется в период с мая по октябрь. Для качественной укладки асфальта и выполнения контракта привлекаются высокопрофессиональные специалисты. Используется современная техника с встроенным автоматизированным контролем качества выполненных работ», - рассказали в АО «РНГ».

Однако высокий уровень компетенций в дорожном строительстве, новая немецкая техника, многолетний опыт по строительству асфальтовых дорог в республике позволяют выполнять работы качественно и в срок.

В ходе осмотра начальник подведомственного Росавтодору ФКУ «Упрдор «Вилюй» Николай Андреев высоко оценил результат, а также отметил особую сложность участка и профессионализм специалистов.

Отмечается, что вклад в развитие Якутии, повышение качества жизни местного населения – ключевая задача группы компаний АО «РНГ», входящей в «Истсиб холдинг». В планах – дальнейшее участие в конкурсах на строительство дорожной инфраструктуры и реализация проектов на высочайшем уровне.

Фото, видео: АО «РНГ»

Источник: rngoil.ru