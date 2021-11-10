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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 ноября

10 ноября 2021 в 11:54

Умерли уже более 1500 человек.

На утро 10 ноября в Кемеровской области ещё у 340 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 60, Кемерово — 55, Междуреченск — 32, Прокопьевск — 30, Осинники — 26, Анжеро-Судженск — 22, Белово — 19, Новокузнецкий район — 13, Калтан — 10, Киселёвск — 10, Таштагольский район — 10, Юрга — 7, Мыски — 6, Гурьевский округ — 6, Яшкинский округ — 4, Берёзовский — 4, Тайга — 3, Промышленновский округ — 3, Беловский округ — 2, Ижморский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2,  Мариинский округ — 2, Юргинский округ — 2, Краснобродский  — 1, Полысаево — 1, Кемеровский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Топкинский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это две женщины 1977 и 1949 годов рождения.  Они проживали в Крапивинском муниципальном округе и в Кемерове соответственно. Также умерли двое мужчин 1958 и 1962 годов рождения — жители Беловского муниципального округа и Прокопьевска. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также были выявлены другие осложнения.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 66 836 случаев коронавируса: 2 550 человек получают медицинскую помощь, 62 785 выздоровели, 1 501 скончался.


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