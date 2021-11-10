Стало известно, когда запустят туристический поезд «Шерегеш-экспресс»

Пассажирам в пути следования необходимо соблюдать масочный режим.

В Шерегеше начался горнолыжный сезон. В связи с эти 13 ноября в Кузбассе возобновится курсирование туристического поезда «Шерегеш-экспресс».

Сообщается, что поезд сообщением Прокопьевск — Новокузнецк — Чугунаш будет ходить по субботам и воскресеньям. От станции Прокопьевск он будет отправляться в 6:03, от станции Новокузнецк — в 7:03, а прибытие на станцию Чугунаш — в 9:56.

«Все вагоны пригородных поездов перед отправлением проходят обязательную обработку специальными обеззараживающими средствами. Пассажирам в пути следования необходимо соблюдать масочный режим», — рассказали в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Обратно электричка будет ходить со станции Чугунаш в 18:03, прибывать на станцию Новокузнецк — в 21:00, а на станцию Прокопьевск — в 22:10.

Фото: ЗСЖД.