Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 ноября

Умерли три человека.

На утро 11 ноября в Кемеровской области ещё у 347 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 57, Новокузнецк — 53, Прокопьевск — 35, Осинники — 32, Белово — 24, Междуреченск — 23, Таштагольский район — 17, Юрга — 15, Новокузнецкий район — 13, Калтан — 13, Киселёвск — 12, Гурьевский округ — 6, Ижморский округ — 6, Яшкинский округ — 4, Тайга — 4, Анжеро-Судженск — 3, Берёзовский — 3, Беловский район — 3, Крапивинский округ — 3, Мариинский округ — 3, Промышленновский округ — 3, Яйский округ — 3, Тисульский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Краснобродский — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Топкинский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. Это мужчина 1965 года рождения из Кемерова, женщина 1963 года рождения из Берёзовского и мужчина 1960 года рождения из Топок. У всех пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Инфекция протекала на фоне других заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 67 183 случая коронавируса: 2 615 человек получают медицинскую помощь, 63 064 выздоровели, 1 504 скончались.