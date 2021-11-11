Блог с тобой ›› Новости ›› Адвокаты спасателей Генина и Бурсина обжалуют п...

Адвокаты спасателей Генина и Бурсина обжалуют приговор по делу о пожаре в «Зимней вишне»

11 ноября 2021 в 18:34

То же намерены сделать родственники погибших.

Адвокаты Сергея Генина и Андрея Бурсина подадут апелляцию на приговор суда, назначивший пожарным реальные сроки в колонии общего режима.

Напомним, их взяли под стражу в зале суда — Заводский районный суд завершил оглашение приговора. Сергея Генина приговорили к пяти годам лишения свободы, Андрея Бурсина — к шести. Теперь защита будет добиваться полного оправдания своих подзащитных.

На отмену приговора рассчитывают и в МЧС.

«МЧС России готово и далее оказывать всевозможное содействие при рассмотрении дела в суде высшей инстанции. С учётом всех обстоятельств, которые были установлены в ходе следствия, а также исходя из экспертиз и оценок специалистов, очевидно, что должностные лица работали на пределе своих психофизических возможностей и сделали все от них зависящее, чтобы не допустить ещё большее количество жертв и более серьёзных последствий пожара», — приводит слова официального представителя министерства ТАСС.

Недовольны решением суда и родственники погибших. Их не устроили сроки и взысканные суммы морального вреда. Как сообщил адвокат Дмитрий Малин, суд при определении суммы компенсации руководствовался не требованиями разумности и справедливости, а простой арифметикой: сумма компенсации морального вреда на каждого потерпевшего не должна была превышать 1 миллиона рублей.


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 ноября
Content ed875070 4208 11ec 8d21 65ebad1dbf4f
Стало известно, когда запустят туристический поезд «Шерегеш-экспресс»
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 ноября
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 ноября

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?