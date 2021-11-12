Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 ноября

Умерли четыре человека.

На утро 12 ноября в Кемеровской области ещё у 352 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 60, Кемерово — 56, Прокопьевск — 34, Белово — 25, Междуреченск — 25, Осинники — 25, Юрга — 16, Таштагольский район — 16, Киселёвск — 15, Калтан — 14, Промышленновский округ — 9, Ижморский округ — 6, Анжеро-Судженск — 5, Ленинск-Кузнецкий — 5, Гурьевский округ — 5, Берёзовский — 4, Мыски — 4, Беловский округ — 4, Тайга — 3, Полысаево — 2, Кемеровский округ — 2, Мариинский округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Юргинский округ — 2, Яйский округ — 2, Краснобродский — 1, Крапивинский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Новокузнецкий район — 1, Тисульский округ — 1, Топкинский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это женщина 1948 года рождения из Белова, мужчина 1957 года рождения из Кемеровского муниципального округа, женщина 1934 года рождения из Краснобродского и мужчина 1935 года рождения из Анжеро-Судженска.

У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний: на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронической обструктивной болезни лёгких, патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 67 535 случаев коронавируса: 2 676 человек получают медицинскую помощь, 63 351 выздоровел, 1 508 скончались.